В парламенте определили, кому присвоят звание «Почетный благотворитель Петербурга»

Награжден руководитель Спортивной Федерации бокса Северной столицы Максим Жуков. Он внес большой вклад в развитие деятельности благотворительных организаций и перечислил средства в ряд фондов. Кроме того, звания удостоен председатель Совета директоров ООО «Киевская площадь» Год Нисанов, который оказывал поддержку «Российскому Фонду Мира» и содействовал социально уязвимым слоям населения. Помимо этого, Год Семенович участвовал в восстановлении Морского собора в Кронштадте, развитии спортивной инфраструктуры Морского технического университета и реставрации исторических домов на набережной канала Грибоедова.