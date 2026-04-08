В Кремле заявили, что Россия ждет возобновления переговоров по Украине

Россия ждет возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
По его словам, на данный момент США заняты переговорами с Ираном.
«В целом это не совсем взаимосвязанные процессы (военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине. — РБК). Они опосредованно связаны тем, что американские переговорщики заняты Ираном», — объяснил Песков.
«Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате. Мы этого ждем. И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента Трампа на украинском треке», — продолжил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков говорил, что переговоры по Украине поставлены на паузу. По его словам, у США много других дел. Однако спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.
