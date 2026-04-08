На двух иранских островах в Персидском заливе прогремели взрывы

На иранских островах Сири и Лаван раздались взрывы, сообщает агентство Mehr.
Источники взрывов, отмечает агентство, неизвестны.
На Сири прогремели несколько взрывов, на Лаване, согласно сообщению Mehr, — один. Он произошел на нефтеперерабатывающем заводе.
В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила: режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан.
