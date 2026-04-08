На двух иранских островах в Персидском заливе прогремели взрывы

В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.