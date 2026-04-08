На двух иранских островах в Персидском заливе прогремели взрывы

На иранских островах Сири и Лаван раздались взрывы, сообщает агентство Mehr.

Источник: РБК

На иранских островах Сири и Лаван раздались взрывы, сообщает агентство Mehr.

Источники взрывов, отмечает агентство, неизвестны.

На Сири прогремели несколько взрывов, на Лаване, согласно сообщению Mehr, — один. Он произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.

Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила: режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше