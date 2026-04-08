В Красноярском крае обсуждают новую меру поддержки о трудоустройстве участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комитет по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания рассмотрел законопроект, направленный на поддержку участников СВО при трудоустройстве.
Документ призван помочь бойцам, вернувшимся к мирной жизни, быстрее адаптироваться и найти работу. По данным статистики, сейчас в крае трудоустроены около 62% демобилизованных, многие сталкиваются с трудностями из-за состояния здоровья и смены условий труда.
Законопроект предлагает обязать работодателей с численностью более 100 сотрудников выделять 1% рабочих мест для участников СВО. При этом компаниям планируют компенсировать часть затрат на их трудоустройство, а за невыполнение требований может быть предусмотрена ответственность.
«Наша основная задача, чтобы ребята, которые выполнили свой долг и вернулись домой, были включены в активную жизнь. Край будет активно помогать, компенсируя бизнесу часть расходов на трудоустройство. Решается вопрос об исключении из потенциальных работодателей вредных производств. Будем говорить и о необходимом переобучении за счет средств краевого бюджета или работодателя. Подходить к этому вопросу формально нельзя, ребятам нужно обеспечить возможности для профессиональной реализации, сделать все, чтобы они нашли себя в мирной жизни», — сказал председатель комитета Илья Зайцев.
Отмечается, что в ряде регионов подобные законы уже разработаны, в каждом — свои подходы к работодателям. Краевые парламентарии продолжат работу над законопроектом, планируется также обсудить его с представителями бизнеса.
Кроме того, на заседании депутаты поддержали во втором чтении законопроект о предоставлении субсидий работодателям, которые принимают на работу граждан, испытывающих сложности с трудоустройством, включая участников СВО.