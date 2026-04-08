Песков заявил о работе по «нормализации интернета» в России

Ответственные службы в России занимаются нормализацией работы интернета, нестабильность которого заметили россияне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Смотрите, все-таки заключение должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать — да, перебои со связью с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы. Наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», — сказал он.
Вечером 6 апреля пользователи сообщили о сбое в работе домашнего интернета от «Ростелекома». По информации мониторингового сайта Detector404, всего за сутки поступило около 6 тыс. жалоб на работу оператора, 5,2 тыс. — в течение 22:00 мск.
Впоследствии Роскомнадзор заявил, что причиной стал сбой на магистральной сети компании. Также некоторые пользователи не могли подключиться к сервисам Steam, Discord и другим платформам.
«Ростелеком» затем сообщил РБК о выявлении мощной DDoS-атаки. «Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23:09 сеть передачи данных “Ростелекома” работает штатно», — объяснила пресс-служба оператора.
