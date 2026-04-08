Заваливших ОГЭ выпускников обучат за счет бюджета в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют нововведение в сфере образования. Депутаты ЗакСА на сегодняшнем заседании обсудили поддержку девятиклассников, не сдавших ОГЭ.
По официальным данным, в 2025 году около 500 человек не смогли сдать ОГЭ. Согласно законопроекту, девятиклассникам, провалившим экзамены, помогут с обучением за счет городского бюджета.
Конечно, список специальностей для них будет не таким широким, как для тех, кто успешно сдал ОГЭ, и определяться в первую очередь насущными потребностями нашего города. Но это гораздо лучше, чем просто остаться «на обочине».
Молодым людям будут предлагать на выбор 14 профессий, в том числе пекарь, повар, слесарь и другие. Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Об этом пишет «Петербургский дневник».