Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс указал на противоречие в отношении Европы к России

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс указал на противоречие в отношении Европы к Российской Федерации, уточнив, что страны-участницы ЕС называют РФ главной угрозой, при этом сохраняя зависимость от ее энергоресурсов.

Источник: Reuters

«Конечно, мы любим людей, культуру и все, что связано с этим местом, но у нас есть некоторые разногласия с политическим руководством, в частности, почему европейцы, кстати, заявляя, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности, почему европейцы сделали себя полностью зависимыми от ненадежных источников энергии?» — задался вопросом Вэнс, выступая в институте МСС в Будапеште.

Вице-президент отметил, что в случае, если Российская Федерация, будучи энергетической сверхдержавой, по мнению Европы представляет собой самую большую угрозу, ей следовало бы сделать все, чтобы обеспечить себе экономическое и энергетическое превосходство, но там поступили с точностью до наоборот.

