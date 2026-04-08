Вэнс заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив

Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном ночью 8 апреля. По его словам, Иран согласился на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. В обмен на это США приостанавливают бомбардировки и атаки на Иран на две недели. К перемирию также присоединился Израиль, согласившись приостановить свои удары на время переговоров.