Вэнс заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив

США пошли на перемирие после согласия Ирана открыть Ормузский пролив. Трамп выдвинул это главным условием прекращения огня.

Источник: РБК

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Иран дал согласие на открытие Ормузского пролива в рамках достигнутого двухнедельного перемирия. Об этом он сообщил в выступлении перед венгерскими студентами.

По словам Вэнса, достигнутые договоренности предусматривают немедленное прекращение огня и открытие стратегически важного пролива. «Он сказал: “Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии”, — объяснил Вэнс.

Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном ночью 8 апреля. По его словам, Иран согласился на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. В обмен на это США приостанавливают бомбардировки и атаки на Иран на две недели. К перемирию также присоединился Израиль, согласившись приостановить свои удары на время переговоров.

Интенсивность прохода судов через Ормузский пролив ранее достигла наивысшего уровня с начала конфликта. За выходные через пролив проследовал 21 танкер.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше