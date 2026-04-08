Таиланд заявил о гибели моряков атакованного в Ормузском проливе танкера

Таиланд подтвердил гибель трех членов экипажа судна, атакованного в марте в Ормузском проливе. О смерти моряков заявил глава МИД страны Сихасак Фуангкеткео, передает Reuters.
Он подтвердил, что после атаки, вызвавшей взрыв в кормовой части и пожар в машинном отделении, Военно-морские силы Омана спасли 20 членов экипажа.
Министр также сообщил, что в середине апреля намерен посетить Оман для координации с Ираном по обеспечению безопасного прохода девяти тайских судов, остающихся в Ормузском проливе.
О том, что грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда получило повреждения в результате атаки, Корпус стражей исламской революции сообщил 11 марта.
Балкер вышел из ОАЭ, когда, проходя через пролив, в его корме произошел взрыв. По приказу капитана экипаж покинул судно и эвакуировался в спасательные шлюпки. Трое моряков тогда были объявлены пропавшими.
В конце марта Mayuree Naree село на мель у побережья иранского острова Кешм.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.