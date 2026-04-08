У бывшего губернатора Ростовской области собираются отсудить все имущество

«По данным судебного производства у бывшего губернатора Ростовской области и экс-сенатора Владимира Чуба собираются обратить в доход государства имущество», — приводит данные издания.
Отметим, Владимир Чуба — первый губернатор Ростовской области, который руководил регионом с 1991 по 2010 года, после этого пять лет был сенатором от Дона.
Стоит вспомнить, что следующий губернатор Ростовской области Василий Голубев также сейчас находится в Совете Федерации, а в отношении некоторых членов его команды возбуждены уголовные дела.
Также известно, что сегодня поступили антикоррупционные иски в отношении бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова, а также экс-судьи Хахалевой и членов их семей.
Накануне более десяти миллиардов изъяли у замглавы Кубани Коробки.
