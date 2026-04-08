Турция запросила европейские системы ПВО после сбитых ракет Ирана

Турция давно пытается убедить НАТО начать совместное производство систем ПВО. В 2020 году в ответ на просьбу о SAMP/T французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Анкара должна для начала прояснить свои цели в конфликте в Сирии, в которой Турция в 2019 году провела военную операцию «Источник мира».