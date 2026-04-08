Турция запросила европейские системы ПВО после сбитых ракет Ирана

Турция ведет переговоры с Италией о закупке и совместном производстве европейских систем противовоздушной обороны, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.
Агентство пишет, что Анкара стремится создать национальную систему противовоздушной обороны «Стальной купол» наподобие израильского «Железного купола». Усилия в этом направлении возросли после того, как с начала конфликта на Ближнем Востоке системы ПВО страны и силы НАТО сбили над территорией Турции несколько баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана.
Для создания «Стального купола» Турции необходимо закупить передвижные зенитно-ракетные комплексы SAMP/T, которые производит итало-французский консорциум Eurosam. В 2017 году Анкара заключила соглашение с компанией, но последующие возражения со стороны Франции помешали развитию сотрудничества, пишет Bloomberg.
Турция давно пытается убедить НАТО начать совместное производство систем ПВО. В 2020 году в ответ на просьбу о SAMP/T французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Анкара должна для начала прояснить свои цели в конфликте в Сирии, в которой Турция в 2019 году провела военную операцию «Источник мира».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.