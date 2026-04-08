Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, уходит в отставку. Об этом сказано в указе главы Крыма.

Источник: AP 2024

«Расторгнуть с Игнатенко Алексеем Васильевичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Крыма и замещении должности, освободить его от должности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК — главного государственного инженера-инспектора РК», — сказано в указе.

Уточняется, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.

Алексей Игнатенко родился 7 августа 1981 года в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «Правоведение», квалификация юрист-специалист. После — получил квалификацию магистра. В должности начальника Инспекции работал с сентября 2016 года.

