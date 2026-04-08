МИД вызвал посла Японии из-за соглашения по украинским дронам

Посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в МИД России и выразили протест в связи с инвестиционным соглашением компании Terra Drone Corporation со штаб-квартирой в Токио и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, Москва считает такой шаг Японии «откровенно враждебным» и «наносящим ущерб интересам в сфере безопасности, включая защиту мирного населения».
«При обсуждение тематики текущего состояния российско-японских связей с нашей стороны было акцентировано, что вследствие недружественной политики официального Токио, которая, к сожалению, проводится и новым кабинетом [Санаэ] Такаити, отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня», — сказала она.
Если Япония заинтересована в восстановлении межгосударственного диалога, ей необходимо «не на словах, а конкретными практическими делами демонстрировать такое стремление», заключила Захарова.
