Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о выдвижении на праймериз в Госдуму

Об этом глава города заявил на первом в этом году среднике в поселке Первокирпичный.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В среду, 8 апреля 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест вместе с командой администрации и общественниками вышли на первый в этом году средник по уборке сквера «Первокирпичный» рядом храма архистратига Михаила.

В ходе мероприятия Сергей Шелест сообщил о своем решении принять участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, Сергей Шелест поддерживает инициативу губернатора Виталия Хоценко о формировании в федеральном парламенте мощной лоббистской группы нашего региона. Поэтому руководитель города планирует принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Напомним, что до 30 апреля 2026 года в Омской области проводится регистрация участников предварительного голосования.

Ранее на праймериз в Госдуму зарегистрировался спикер Омского горсовета Владимир Корбут. В свою очередь, депутат Госдумы Оксана Фадина подала документы на участие в предварительном голосовании в Законодательное Собрание.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше