Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о выдвижении на праймериз в Госдуму

В среду, 8 апреля 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест вместе с командой администрации и общественниками вышли на первый в этом году средник по уборке сквера «Первокирпичный» рядом храма архистратига Михаила.
В ходе мероприятия Сергей Шелест сообщил о своем решении принять участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, Сергей Шелест поддерживает инициативу губернатора Виталия Хоценко о формировании в федеральном парламенте мощной лоббистской группы нашего региона. Поэтому руководитель города планирует принять участие в предварительном голосовании «Единой России».
Напомним, что до 30 апреля 2026 года в Омской области проводится регистрация участников предварительного голосования.
Ранее на праймериз в Госдуму зарегистрировался спикер Омского горсовета Владимир Корбут. В свою очередь, депутат Госдумы Оксана Фадина подала документы на участие в предварительном голосовании в Законодательное Собрание.