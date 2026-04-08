Что пишут зарубежные СМИ о перемирии между США и Ираном

США и Иран заявили, что заключили двухнедельное перемирие и приступают к прямым переговорам об окончательном урегулировании конфликта.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

К режиму прекращения огня, помимо США и Ирана, присоединился Израиль. Однако Тель-Авив предупредил, что соглашение не распространяется на удары Израиля по Ливану.

Информация о перемирии и последующих мирных переговорах, опубликованная официальными лицами США и Ирана, разнится. Тем не менее основой для мирного соглашения станет план из 10 пунктов, который Иран передал США через посредников в начале недели.

В нем Тегеран среди прочего требует гарантий ненападения, отмены всех санкций, прекращения боевых действий, в том числе против «Хезболлы» в Ливане, вывода американских войск из региона, сохранения контроля над Ормузским проливом, выплаты компенсации за причиненный ущерб, отмены всех резолюций СБ ООН и МАГАТЭ в отношении Ирана, а также признания права Ирана на обогащение урана.

CNN

После полутора месяцев обострения конфликта США и Иран договорились о прекращении огня менее чем за два часа до дедлайна, по истечении которого Трамп собирался уничтожить «целую цивилизацию». Каждая из сторон объявила о своей победе.

The Independent

В Иране заявили, что США потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение», и подтвердили, что заставили «преступную Америку» принять план из 10 пунктов. Трамп же провозгласил «полную и безоговорочную победу» в войне против Ирана.

Reuters

Объявление о перемирии — резкий разворот от безрассудной угрозы Трампа, прозвучавшей ранее на этой неделе.

Война, длившаяся больше пяти недель, унесла жизни свыше 5000 (по другим данным — 3400 человек. — Прим. ред.) более чем в десяти странах, в том числе около 1600 мирных жителей в Иране.

Financial Times

Трамп сжег в войне с Ираном более 30 млрд долларов, чтобы в итоге принять условия Тегерана.

CNA

Хотя временное перемирие широко приветствуется на международном уровне, многое еще предстоит сделать, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.

Пока же сделка остается «шаткой».

France 24

Объявление о перемирии вызывало всеобщее облегчение в мире наряду с мрачными предчувствиями. Иран по-прежнему публично придерживается своих максималистских позиций.

ВВС*

Соглашение о прекращении огня с Ираном дает Трампу возможность выйти из войны, но дорогой ценой.

Договоренности с Ираном позволили Трампу не вступить на скользкий путь, выбирая между эскалацией и капитуляцией.

Но Трамп, возможно, «купил» себя только временную отсрочку.

Associated Press

Трамп предоставил Ирану возможность заработать колоссальные деньги.

Иран и Оман совместно получат право взимать пошлину за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран ежегодно сможет получать по 64 млрд долларов.

The Telegraph

Сделка США и Ирана равносильна стратегическому поражению США. Она ставит Иран в более выгодное положение в плане его влияния на мировую торговлю, чем до войны.

The National Scot

США терпят крупнейшее военно-стратегическое поражение с тех пор, как восемь десятилетий назад стали сверхдержавой. И это не преувеличение.

Al Jazeera

Иран и Китай воспользовались конфликтом, чтобы подорвать гегемонию доллара.

Deutsche Welle**

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид счел прекращение огня между Ираном и США «политической катастрофой» и заявил, что Израиль «даже близко не подпустили к столу переговоров».

Он считает, что премьер Биньямин Нетаньяху потерпел «политическую и стратегическую неудачу и не достиг ни одной из своих целей».

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

** Доступ к сайтам Deutsche Welle на территории РФ ограничен

