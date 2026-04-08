Что пишут зарубежные СМИ о перемирии между США и Ираном

К режиму прекращения огня, помимо США и Ирана, присоединился Израиль. Однако Тель-Авив предупредил, что соглашение не распространяется на удары Израиля по Ливану.
Информация о перемирии и последующих мирных переговорах, опубликованная официальными лицами США и Ирана, разнится. Тем не менее основой для мирного соглашения станет план из 10 пунктов, который Иран передал США через посредников в начале недели.
В нем Тегеран среди прочего требует гарантий ненападения, отмены всех санкций, прекращения боевых действий, в том числе против «Хезболлы» в Ливане, вывода американских войск из региона, сохранения контроля над Ормузским проливом, выплаты компенсации за причиненный ущерб, отмены всех резолюций СБ ООН и МАГАТЭ в отношении Ирана, а также признания права Ирана на обогащение урана.
CNN
После полутора месяцев обострения конфликта США и Иран договорились о прекращении огня менее чем за два часа до дедлайна, по истечении которого Трамп собирался уничтожить «целую цивилизацию». Каждая из сторон объявила о своей победе.
The Independent
В Иране заявили, что США потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение», и подтвердили, что заставили «преступную Америку» принять план из 10 пунктов. Трамп же провозгласил «полную и безоговорочную победу» в войне против Ирана.
Reuters
Война, длившаяся больше пяти недель, унесла жизни свыше 5000 (по другим данным — 3400 человек. — Прим. ред.) более чем в десяти странах, в том числе около 1600 мирных жителей в Иране.
Financial Times
Трамп сжег в войне с Ираном более 30 млрд долларов, чтобы в итоге принять условия Тегерана.
CNA
Хотя временное перемирие широко приветствуется на международном уровне, многое еще предстоит сделать, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.
France 24
Объявление о перемирии вызывало всеобщее облегчение в мире наряду с мрачными предчувствиями. Иран по-прежнему публично придерживается своих максималистских позиций.
ВВС*
Соглашение о прекращении огня с Ираном дает Трампу возможность выйти из войны, но дорогой ценой.
Но Трамп, возможно, «купил» себя только временную отсрочку.
Associated Press
Иран и Оман совместно получат право взимать пошлину за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран ежегодно сможет получать по 64 млрд долларов.
The Telegraph
Сделка США и Ирана равносильна стратегическому поражению США. Она ставит Иран в более выгодное положение в плане его влияния на мировую торговлю, чем до войны.
Al Jazeera
Иран и Китай воспользовались конфликтом, чтобы подорвать гегемонию доллара.
Deutsche Welle**
Он считает, что премьер Биньямин Нетаньяху потерпел «политическую и стратегическую неудачу и не достиг ни одной из своих целей».
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен
** Доступ к сайтам Deutsche Welle на территории РФ ограничен