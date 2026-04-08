Путин заявил, что в обеспечении армии вещами сделано не все

Согласно указу Путина от августа 2025 года, с 1 января 2026 года закупки военной формы для российской армии зарубежного производства запрещены. К 2027 году форма также должна быть изготовлена из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России, говорится в документе.