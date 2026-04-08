Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что в обеспечении армии вещами сделано не все

В обеспечении российской армии вещами сделано еще не все, что необходимо, заявил президент Владимир Путин во время встречи в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Источник: РБК

Воскресенский отметил прогресс в развитии легкой промышленности и добавил, что августовский указ президента открыл «серьезные возможности». Речь, по его словам, идет о вещевом обмундировании для армии.

«Еще не все сделано, что нужно, по этому направлению», — отметил глава государства.

Согласно указу Путина от августа 2025 года, с 1 января 2026 года закупки военной формы для российской армии зарубежного производства запрещены. К 2027 году форма также должна быть изготовлена из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России, говорится в документе.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.