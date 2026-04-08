Иранский НПЗ на острове Лаван подвергся атаке

Нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе подвергся атаке «врагов».

Источник: РБК

Нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе подвергся атаке «врагов». Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Ирана.

На месте удара пожарные службы тушат возгорание.

По информации IRNA, в результате атаки никто не погиб, персонал НПЗ эвакуирован.

Ранее агентство Mehr сообщило о взрывах островах Сирри и Лаван.

Остров Сирри находится в Персидском заливе и его площадь составляет 17 квадратных километров. Остров является частью иранской провинции Хормозган.

Иран и США заключили двухнедельное перемирие. Одним из условий перемирия было открытие Ормузского пролива. Вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран согласился на требование Вашингтона.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше