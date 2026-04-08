Иранский НПЗ на острове Лаван подвергся атаке

Нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе подвергся атаке «врагов». Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Ирана.
На месте удара пожарные службы тушат возгорание.
По информации IRNA, в результате атаки никто не погиб, персонал НПЗ эвакуирован.
Ранее агентство Mehr сообщило о взрывах островах Сирри и Лаван.
Остров Сирри находится в Персидском заливе и его площадь составляет 17 квадратных километров. Остров является частью иранской провинции Хормозган.
Иран и США заключили двухнедельное перемирие. Одним из условий перемирия было открытие Ормузского пролива. Вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран согласился на требование Вашингтона.
