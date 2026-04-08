Заседание СМИД СНГ пройдет 17 апреля в Москве

В этом году СНГ отмечает 35 лет с момента создания. Саммит министров иностранных дел будет первым международным мероприятием в юбилейном году.
«17 апреля в Москве глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании СМИД СНГ», — проинформировала Захарова.
В Исполкоме СНГ сообщили, что заседание пройдет в Доме приемов МИД России. Министры обсудят и примут решения по обширному спектру актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
В 2025 году заседание СМИД Содружества прошло в Душанбе.
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.Читать дальше