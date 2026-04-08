Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет заниматься обогащением урана, а Соединенные Штаты совместно с Тегераном извлекут и вывезут глубоко залегающую «ядерную пыль».

Источник: AP 2024

«Обогащения урана не будет, а Соединенные Штаты, работая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко залегающую ядерную “пыль”», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, соответствующие объекты находятся под «очень тщательным спутниковым наблюдением» Космических сил США, и с момента удара их якобы никто не трогал.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

