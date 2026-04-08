Медведев назвал Ормузский пролив «неисчерпаемым ядерным оружием» Ирана

Во время военных действий на Ближнем Востоке Иран испытал свое «ядерное оружие», которым является Ормузский пролив, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: РБК

Во время военных действий на Ближнем Востоке Иран испытал свое «ядерное оружие», которым является Ормузский пролив, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Неясно, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно можно сказать наверняка — Иран испытал свое ядерное оружие. Оно называется Ормузским проливом. Его потенциал неисчерпаем», — написал Медведев на своей странице в социальной сети X.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке Иран фактически приостановил торговлю через Ормузский пролив. В начале апреля президент США отвел Тегерану 48 часов для заключения сделки или открытия водной артерии, прежде чем на страну «обрушится ад». Позднее республиканец пригрозил Ирану «гибелью цивилизации».

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше