Захарова назвала серьезной предстоящую переговорную работу по Ирану

По вопросу окончательного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке предстоит серьезная переговорная работа с учетом прав и интересов всех стран региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, итогом должно стать недопущение повторения подобных кризисов.
«Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, рукотворных, ничем не спровоцированных», — сказала Захарова.
В Кремле заявили, что с удовлетворением восприняли сообщения о перемирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое начало переговорного процесса и отметил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование «кризисных ситуаций».
Первый раунд переговоров делегаций США и Ирана запланирован на 10 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана.
