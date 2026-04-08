Захарова назвала серьезной предстоящую переговорную работу по Ирану

По вопросу окончательного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке предстоит серьезная переговорная работа с учетом прав и интересов всех стран региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Источник: РБК

По ее словам, итогом должно стать недопущение повторения подобных кризисов.

«Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, рукотворных, ничем не спровоцированных», — сказала Захарова.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование при условии координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

В Кремле заявили, что с удовлетворением восприняли сообщения о перемирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое начало переговорного процесса и отметил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование «кризисных ситуаций».

Первый раунд переговоров делегаций США и Ирана запланирован на 10 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

