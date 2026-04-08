Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ильсур Метшин рассказал о том, как заработал свои первые деньги

Первым местом работы нынешнего мэра Казани Ильсура Метшина был молочный завод в Нижнекамске. Об этом на встрече с участниками «Движения первых» города рассказал сам градоначальник.

Источник: Официальный портал администрации Казани

«В шестом классе я прочитал, что в Казани будет концерт моей любимой рок-группы, и очень хотел поехать. Для этого нужно было купить билеты на автобус до столицы и оплатить сам билет на концерт. Тогда я узнал, что на молокозавод приходят большие ёмкости с бутылками, которые нужно было расставлять в ящики. Так я за три недели смог заработать шесть рублей», — вспоминает Метшин.

Билет на автобус только до Казани стоил 5,5 рублей. Однако попасть на концерт он смог: помогли родители и старший брат.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

