Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами за поставки оружия Ирану

Как считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, во время военных действий на Ближнем Востоке Иран испытал свое «ядерное оружие», которым является Ормузский пролив. После эскалации конфликта Тегеран фактически приостановил торговлю через этот коридор. Он обеспечивает поставки около 20% нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Из-за этого цены на нефть резко подскочили. Аналитики опасались, что стоимость топлива может достичь $200 за баррель, если конфликт затянется до лета.