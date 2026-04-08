Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами за поставки оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами государствам, которые будут поставлять Тегерану вооружение. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Страна, поставляющая Ирану военное оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет!» — сообщил он.
В другом своем посте Трамп подчеркнул, что Вашингтон обсуждает с Тегераном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов мирного соглашения уже согласованы, добавил он.
Как считает американский лидер, Иран «пережил очень продуктивную смену режима». По его словам, Иран больше не будет заниматься обогащением урана, а США «выкопают и удалят всю глубоко зарытую ядерную пыль».
За несколько дней до начала операции США и Израиля против Тегерана Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США. Контракт предполагал передачу Тегерану китайских сверхзвуковых ракет СМ-302. Такие ракеты могут обходить корабельные ПВО, что создает риски для американских кораблей в регионе.
США и Иран договорились о прекращении огня в ночь на 8 апреля за несколько часов до истечения срока ультиматума Трампа «обрушить ад» на Иран. Переговоры представителей государств пройдут 10 апреля в Исламабаде — столице Пакистана.
При этом сенатор от Демократической партии Крис Мерфи назвал катастрофой для всего мира условия перемирия между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, Трамп начал военную операцию против Ирана, в результате которой Тегеран получил контроль над Ормузским проливом — важнейшим водным путем, которым страна не владела до начала войны.
Как считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, во время военных действий на Ближнем Востоке Иран испытал свое «ядерное оружие», которым является Ормузский пролив. После эскалации конфликта Тегеран фактически приостановил торговлю через этот коридор. Он обеспечивает поставки около 20% нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Из-за этого цены на нефть резко подскочили. Аналитики опасались, что стоимость топлива может достичь $200 за баррель, если конфликт затянется до лета.
