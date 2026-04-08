Катар потребовал от Ирана компенсаций ущерба

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что Иран должен компенсировать последствия разрушений своих атак, сообщение появилось на сайте МИДа страны.
8 апреля США и Иран подписали соглашение о двухнедельном перемирии. Документ предусматривает выплату компенсации Ирану, об их обязательствах перед другими странами в соглашении не сказано.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Тегеран нанес удары по странам Ближнего Востока, в которых располагаются военные объекты США. Из-за атак пострадал и Катар, так, 4 апреля Иран ударил двумя баллистическими ракетами по базе Аль-Удейд. 3 марта Катар сообщил о попытке Ирана атаковать международный аэропорт в Дохе.
