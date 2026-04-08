Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молоко, Дрибин и кадры: Лукашенко заслушал доклад по Могилевской области

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, который проинформировал главу государства о том, как началась посевная кампания, сообщила президентская пресс-служба.

Источник: Sputnik.by

Кроме этого, Исаченко доложил президенту о ситуации на предприятиях мясной и молочной промышленности.

«Речь шла как о работе (…) ОАО “Бабушкина крынка” и “Молочные горки”, так и о ходе строительства нового молокоперерабатыващего завода в Шклове мощностью 300 тонн молока в сутки», — сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме этого, обсуждался актуальный вопрос о том, что к 2030 году Могилевской области нужно нарастить объемы производства молока и выйти на 1 млн т в год.

Вкладываться в Дрибин.

В пресс-службе белорусского лидера также сообщили, что отдельным вопросом доклада губернатора президенту стал вопрос по Дрибинскому району, где с рабочей поездкой 13 марта находился глава государства. Тогда речь шла о важности развития племенного животноводства, глава государства ознакомился с работой племзавода в Дрибинском районе.

«Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию. Нам надо в Дрибин вкладываться. (…) Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя», — подчеркнул тогда Лукашенко.

Сегодня президенту было доложено, что выработаны предложения по укрупнению района за счет территорий прилегающих соседних районов и в результате этого в два раза увеличится количество сельхозпредприятий.

Кадров хватает.

Также Исаченко доложил главе государства по актуальной теме подбора и обеспеченности управленческими кадрами в Могилевской области. Доложено, что в целом сельхозпредприятия укомплектованы руководящим составом, на уровне облисполкома им оказывается необходимое содействие, сообщили в пресс-службе.

Глава государства также проинформирован, что посевная в Могилевской области идет в плановом режиме, имеется небольшое отставание, которое аграрии рассчитывают наверстать в ближайшее время.

