Молоко, Дрибин и кадры: Лукашенко заслушал доклад по Могилевской области

Кроме этого, Исаченко доложил президенту о ситуации на предприятиях мясной и молочной промышленности.
«Речь шла как о работе (…) ОАО “Бабушкина крынка” и “Молочные горки”, так и о ходе строительства нового молокоперерабатыващего завода в Шклове мощностью 300 тонн молока в сутки», — сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме этого, обсуждался актуальный вопрос о том, что к 2030 году Могилевской области нужно нарастить объемы производства молока и выйти на 1 млн т в год.
Вкладываться в Дрибин.
В пресс-службе белорусского лидера также сообщили, что отдельным вопросом доклада губернатора президенту стал вопрос по Дрибинскому району, где с рабочей поездкой 13 марта находился глава государства. Тогда речь шла о важности развития племенного животноводства, глава государства ознакомился с работой племзавода в Дрибинском районе.
«Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию. Нам надо в Дрибин вкладываться. (…) Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя», — подчеркнул тогда Лукашенко.
Сегодня президенту было доложено, что выработаны предложения по укрупнению района за счет территорий прилегающих соседних районов и в результате этого в два раза увеличится количество сельхозпредприятий.
Кадров хватает.
Также Исаченко доложил главе государства по актуальной теме подбора и обеспеченности управленческими кадрами в Могилевской области. Доложено, что в целом сельхозпредприятия укомплектованы руководящим составом, на уровне облисполкома им оказывается необходимое содействие, сообщили в пресс-службе.
Глава государства также проинформирован, что посевная в Могилевской области идет в плановом режиме, имеется небольшое отставание, которое аграрии рассчитывают наверстать в ближайшее время.