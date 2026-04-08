Ирак открыл небо. Где на Ближнем Востоке разрешены полеты

Ирак открыл воздушное пространство после объявления перемирия США и Ирана. Где небо остается полностью или частично закрытым — на карте РБК.

Ирак 8 апреля открыл воздушное пространство и возобновил работу всех аэропортов. Оно было закрыто с конца февраля.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Но ограничения на Ближнем Востоке сохраняются: часть стран все еще держат воздушное пространство закрытым, а самолеты продолжает летать только по безопасным коридорам. Как отмечает Reuters, перевозчики сокращают число рейсов, берут больше топлива и добавляют технические посадки на дозаправку.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что даже после деэскалации и открытия Ормузского пролива восстановление авиационной логистики и поставок топлива может занять месяцы, поэтому расписание и цены на билеты будут возвращаться к норме не сразу. Авиатопливо — вторая по величине статья расходов авиакомпаний после персонала (около 27%), а его цена с начала конфликта выросла более чем вдвое, сообщили в IATA.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше