В Самарской области усилят защиту критически важных объектов

Губернатор Самарской области провел заседание антитеррористической комиссии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии. В ходе него обсуждались актуальные вопросы защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплекса.

«Мы видим, что попытки вывести из строя объекты критически важной инфраструктуры со стороны противника усиливаются. В условиях осложнения оперативной обстановки защита таких объектов от актов незаконного вмешательства и воздушных атак сохраняет высочайший приоритет на всех уровнях», — сказал глава региона.

По словам Федорищева, методы организации террористической деятельности совершенствуются, что подтверждает рост количества совершенных и предотвращенных преступлений террористической направленности в регионе, а также массированность воздушных атак.

Сейчас в Самарской области усиливаются меры по защите объектов критически важной инфраструктуры и принимаются меры по защите населения.

