Кубанский депутат ответит по антикоррупционному иску к губернатору

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля, ФедералПресс. Появились подробности по антикоррупционному иску к первому губернатору Ростовской области Владимиру Чубе. Одним из ответчиков стал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов.

«В списке ответчиков по делу в числе ответчиков в том числе ООО “Неоразвитие” и Юнанов Борис Геннадьевич», — следует из картотеки дела.

Согласно открытым данным, компания за 2024 год — убыток 790 000 000 рублей. Баланс 3 370 000 000 рублей.

В качестве совладельцев значатся компании «Элиас групп» и «Неоактив». У последней компании в качестве учредителей значатся Юнанова Лилия Ониковна и первая компания.

У «Элиас групп» учредитель — Юнанов Борис Геннадьевич.

Ранее стало известно, что подан иск в отношении первого губернатора Ростовской области, а у замглавы Кубани Коробки изъяли десять миллиардов рублей.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.