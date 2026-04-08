Бахрейн, ОАЭ и Кувейт сообщили об отражении новых атак

Бахрейн, ОАЭ и Кувейт отражают атаки над своими территориями.
Минобороны ОАЭ сообщало о перехвате беспилотников.
Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что в результате иранской атаки ряд домов получили повреждения от осколков, упавших после перехвата и уничтожения БПЛА.
Власти Кувейте сообщили, что с утра отражают интенсивную атаку Ирана. Силы ПВО страны уничтожили 28 беспилотников, сообщает официальный аккаунт Генштаба армии Кувейта в X.
Взрывы также произошли на двух иранских островах в Персидском заливе — Сирри и Лаван. На последнем находится нефтеперерабатывающий завод Ирана, на месте удара возник пожар.
После заключения перемирия МИД Катара потребовал от Ирана компенсации последствий атак Исламской республики.
