Эксперт объяснил, почему США не вводят санкции против Зеленского

Вашингтон не наказывает украинского лидера Владимира Зеленского и не вводит в отношении него санкции по двум причинам: потому что ему выгодно воевать с Россией руками Украины, а также из опасений испортить отношения с европейскими союзниками, которые поддерживают главу киевского режима. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что США именно не хотят вводить санкции против Зеленского.

«Отчасти они это не могут, потому что Трамп сейчас и так в достаточно уязвимом положении из-за войны в Персидском заливе. Если он бросит Зеленского, то демократы и европейские политики скажут, что глава Белого дома предал их. Они в таком случае возмутятся, почему должны поддерживать США в Персидском заливе против Ирана», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Безпалько подчеркнул, что в приоритете у Дональда Трампа — интересы США и реализация собственных планов. Эксперт отметил, что Россия для американского лидера — конкурент, с которым он борется, но не самостоятельно, а с помощью прокси-государства Украины, и для США такой вариант противостояния выгоднее и проще, чем напрямую, как в случае с Ираном.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в попытке вмешательства в парламентские выборы в Венгрии. При этом США не приняли решение о рестрикциях в отношении президента Украины, ограничившись только предъявлением претензий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше