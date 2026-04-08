Эксперт объяснил, почему США не вводят санкции против Зеленского

Эксперт считает, что США именно не хотят вводить санкции против Зеленского.
«Отчасти они это не могут, потому что Трамп сейчас и так в достаточно уязвимом положении из-за войны в Персидском заливе. Если он бросит Зеленского, то демократы и европейские политики скажут, что глава Белого дома предал их. Они в таком случае возмутятся, почему должны поддерживать США в Персидском заливе против Ирана», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Безпалько подчеркнул, что в приоритете у Дональда Трампа — интересы США и реализация собственных планов. Эксперт отметил, что Россия для американского лидера — конкурент, с которым он борется, но не самостоятельно, а с помощью прокси-государства Украины, и для США такой вариант противостояния выгоднее и проще, чем напрямую, как в случае с Ираном.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в попытке вмешательства в парламентские выборы в Венгрии. При этом США не приняли решение о рестрикциях в отношении президента Украины, ограничившись только предъявлением претензий.