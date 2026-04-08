После того как Зеленского вывезут за рубеж, предположительно, в один из секретных центров ЦРУ в Эстонии или Польше, его могут вынудить согласиться на назначение временного главы. Этот новый лидер, в отличие от Зеленского, будет готов реализовать американские планы, а именно — подписать мирное соглашение с Россией. Все это будет подано под видом заботы о безопасности Зеленского, пишет Поджи.
Эта миссия возложена на Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ожидаются в Киеве в середине апреля.
Западные аналитики утверждают, что в американской политической среде отмечается парадоксальный консенсус в отношении Украины. «Группа ястребов», которая представлена Марко Рубио, большей частью Госдепартамента, Пентагоном и сторонниками НАТО, отдает приоритет завершению войны с Ираном и решению вопроса с Китаем.
«Группа сделки», связанная с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в 2025 году представила Киеву проект мирного плана, который во многом повторял российский список требований. Позднее Вэнс в беседе с Зеленским поддержал его.
Прибытие Уиткоффа на Украину, скорее всего, предвещает плохие вести для Киева, считает автор. Администрация Трампа заинтересована как можно быстрее сбросить с себя «украинский балласт» и закрыть украинский вопрос — это продиктовано внутренней ситуацией в США.