L'Antidiplomatico: ЦРУ «вынашивает планы» в отношении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет добровольно подчиняться своим американским покровителям, поэтому ЦРУ может «взять его под защиту», пишет итальянский журналист Фабрицио Поджи в статье для онлайн-издания L'Antidiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что агенты ЦРУ «массово и открыто» присутствуют на Украине и операция по «захвату» Зеленского не станет для них проблемой.

Предлогом для спецоперации станет «обеспечение безопасности» Зеленского от вероятных попыток государственного переворота.

После того как Зеленского вывезут за рубеж, предположительно, в один из секретных центров ЦРУ в Эстонии или Польше, его могут вынудить согласиться на назначение временного главы. Этот новый лидер, в отличие от Зеленского, будет готов реализовать американские планы, а именно — подписать мирное соглашение с Россией. Все это будет подано под видом заботы о безопасности Зеленского, пишет Поджи.

Однако он предполагает, что, прежде чем прибегнуть к помощи ЦРУ, Белый дом в последний раз попытается убедить Зеленского пойти на уступки.

Эта миссия возложена на Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ожидаются в Киеве в середине апреля.

Западные аналитики утверждают, что в американской политической среде отмечается парадоксальный консенсус в отношении Украины. «Группа ястребов», которая представлена Марко Рубио, большей частью Госдепартамента, Пентагоном и сторонниками НАТО, отдает приоритет завершению войны с Ираном и решению вопроса с Китаем.

Они опасаются, что США не смогут вести одновременно несколько конфликтов и считают поддержку Украины излишней, отмечает Поджи.

«Группа сделки», связанная с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в 2025 году представила Киеву проект мирного плана, который во многом повторял российский список требований. Позднее Вэнс в беседе с Зеленским поддержал его.

Эта группа, согласно Поджи, склоняется к тому, чтобы оказывать давление на Киев, а не на Москву.

Прибытие Уиткоффа на Украину, скорее всего, предвещает плохие вести для Киева, считает автор. Администрация Трампа заинтересована как можно быстрее сбросить с себя «украинский балласт» и закрыть украинский вопрос — это продиктовано внутренней ситуацией в США.

