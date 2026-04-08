Прокуратура подала иск к экс-губернатору Чубу и к основателю «Юга Руси»

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и экс-сенатора Владимира Чуба, миллиардера и основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов «Юг Руси» Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, экс-мэра города Шахты Дениса Станиславова и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц. Это следует из картотеки Октябрьского районного суда Краснодара.
Иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» поступил в районный суд Краснодара 7 апреля. Ответчиками по нему, помимо Чуба, Кислова и Юнанова, проходят зарегистрированные в Ростовской области компании «Конкур», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и краснодарское общество с ограниченной ответственностью «Неоразвитие».
По данным СПАРК, бенефициаром этих компаний выступает Борис Юнанов, основатель и председатель правления холдинга Alias Group, который владеет девелопером «Неометрия».
Сергей Кислов, миллиардер, в нулевые входивший в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, в разное время владел долями в ряде из указанных предприятий. Последний раз Кислов попадал в список Forbes в 2017 году, на тот момент председатель Росагропромсоюза занимал в нем 153-е место с состоянием 650 млн долларов. Кислов основал холдинг «Юг Руси», производитель растительного масла, майонеза, соусов, консервов, среди его брендов «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и «Милора».
В число ответчиков также вошел Василий Кислов — полный тезка отца предпринимателя, которому он в 2024 году передал свой бизнес.
Обращению в доход государства, как полагает надзор, также подлежит имущество Андрея Барутенко, бывшего гендиректора компании «Малюгин 2» (ее бенефициаром указан Юнанов), бизнесмена Артура Григоряна.
В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Ростовской области, ростовское управление «Росимущества», региональная ФНС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область с 1991 по 2010 год. После этого, с 2011 по 2016 год, был сенатором.
«Первый раз об этом слышу», — ответил Борис Юнанов на вопрос РБК про поданный к нему антикоррупционный иск.
