Прокуратура подала иск к экс-губернатору Чубу и к основателю «Юга Руси»

Сергей Кислов, миллиардер, в нулевые входивший в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, в разное время владел долями в ряде из указанных предприятий. Последний раз Кислов попадал в список Forbes в 2017 году, на тот момент председатель Росагропромсоюза занимал в нем 153-е место с состоянием 650 млн долларов. Кислов основал холдинг «Юг Руси», производитель растительного масла, майонеза, соусов, консервов, среди его брендов «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и «Милора».