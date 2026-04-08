В Иране назвали возможные сроки открытия Ормузского пролива

Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу в преддверии переговоров в Пакистане, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«Если будет достигнуто взаимопонимание относительно рамок переговоров, пролив может быть открыт в ограниченном режиме под контролем Ирана», — сказал чиновник.
По его словам, координация с иранскими военными будет обязательной для всех судов, проходящих через пролив. В Тегеране перемирие назвали «хрупким», добавив, что Иран не боится вернуться к войне, если США снова захотят эскалации.
США и Иран договорились о прекращении огня в ночь на 8 апреля за несколько часов до истечения срока ультиматума Трампа «обрушить ад» на Иран. Переговоры представителей государств пройдут 10 апреля в Исламабаде — столице Пакистана.
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи назвал катастрофой для всего мира условия перемирия между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, в результате войны Тегеран получил контроль над Ормузским проливом, которым не владел до эскалации.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь сравнил контроль Тегерана над Ормузским проливом с «неисчерпаемым ядерным оружием» Ирана. Эта артерия обеспечивает поставки около 20% нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.