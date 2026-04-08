США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке, чтобы гарантировать выполнение условий мирной сделки с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Источник: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

«Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал это перемирие, а затем, в конечном итоге, сел за стол переговоров и заключил соглашение, поэтому мы останемся на своих позициях, будем готовы и бдительны», — сказал Хегсет журналистам.

«Наши войска готовы к обороне, готовы к наступлению и готовы в любой момент возобновить действия, нацелившись на любые цели, которые потребуются для обеспечения соблюдения Ираном условий перемирия», — добавил глава Пентагона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше