Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ильсур Метшин рассказал, что бы он сделал, если бы у Казани был неограниченный бюджет

Если бы у Казани был неограниченный бюджет, то первым делом общественный транспорт стал бесплатным. Об этом на встрече с участниками «Движения первых» Казани заявил мэр города Ильсур Метшин.

Источник: Reuters

«Если бы у Казани был неограниченный бюджет, то я бы сделал бесплатным общественный транспорт. Есть шикарные города, где это уже есть. Например, Белград и насколько европейских городов. Это экономическая модель на будущее. Она реализуется через туристов, которые начинают пользоваться таким видом транспорта», — сказал он.

Метшин объяснил, почему нельзя сделать общественный транспорт бесплатным уже сейчас. По его словам, бюджет города расписан, и на содержание всей этой системы нет средств.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

