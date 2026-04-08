Алексей Текслер пообещал выполнить просьбы пятерых южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в региональной приемной президента РФ и пообещал выполнить просьбы пятерых южноуральцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Квартира для студентки-сироты.
Студентка Троицкого педагогического колледжа из Карталов Лидия Жереновская, относящаяся к детям-сиротам, пожаловалась на отсутствие личной жилплощади. В течение недели в рамках муниципального контракта девушке выделят благоустроенную квартиру в новом доме в Карталах.
«Возвращайтесь после учебы в Карталы — молодые специалисты особенно нужны в сфере образования. Для вас будут все перспективы: новое жилье, новый детский сад», — обратился к будущему педагогу Алексей Текслер.
Газификация поселков Подгорного и Чернореченского.
Жительница поселка Подгорного Нагайбакского округа Евгения Ишмаметьева посетовала на отсутствие газа. И. о. министра ЖКХ Елена Феклистова сообщила, что в этом году запланированы строительно-монтажные работы по устройству сетей газораспределения для двух поселков — Подгорного и Чернореченского. Строительство завершится до конца июня следующего года, газ смогут подключить 163 домовладения.
«Уровень газификации в Челябинской области выше среднероссийского и составляет 77%. Вопрос строительства газопровода и газификации поселка я возьму на личный контроль», — заявил губернатор.
Благоустройство площади у ДК в поселке Маяк.
Председатель местного отделения «Движения Первых» в Брединском округе Валентина Завгороднева попросила привести в порядок площадь возле Дома культуры в поселке Маяк. Губернатор подчеркнул, что территориям у социальных объектов нужно уделять особое внимание, и напомнил о действующих механизмах поддержки. Он пообещал, что работы завершат до 1 августа 2026 года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Восстановление экологической тропы в Серпиевском заказнике.
Заведующий Домом культуры села Серпиевка Александр Чуличков обратился с просьбой восстановить инфраструктуру «Малой экологической тропы» в Серпиевском заказнике. Алексей Текслер отметил, что развитие экотуризма и бережное отношение к природе — приоритеты региона.
«Экологическая тропа востребована. Она включена во все наши туристические справочники, туда приезжает большой поток туристов. Важно, чтобы уже в этом сезоне у людей появилась возможность пользоваться новой, обновленной инфраструктурой тропы», — отметил Алексей Текслер.
В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» на тропе установят металлические лестницы и настилы, обустроят смотровые площадки, выполнят ландшафтные работы и отсыпку маршрутов щебнем.
Спорт для незрячих.
Директор реабилитационного центра Всероссийского общества слепых в Челябинске Надежда Топунова попросила установить уличные тренажеры возле центра и предоставить транспорт для выездных мероприятий.
Работы по обустройству спортивной площадки завершат до начала осени. В марте у здания ВОС уже установили шесть специальных тренажеров. Кроме того, для участников официальных спортивных соревнований организуют поездки на специализированном транспорте регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.