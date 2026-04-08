Алексей Текслер пообещал выполнить просьбы пятерых южноуральцев

Жительница поселка Подгорного Нагайбакского округа Евгения Ишмаметьева посетовала на отсутствие газа. И. о. министра ЖКХ Елена Феклистова сообщила, что в этом году запланированы строительно-монтажные работы по устройству сетей газораспределения для двух поселков — Подгорного и Чернореченского. Строительство завершится до конца июня следующего года, газ смогут подключить 163 домовладения.