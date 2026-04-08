Итоги работы бизнес-омбудсмена обсудили в Нижегородской области

В Нижегородской области сократилось число проверок бизнеса и снизилось количество выявленных нарушений. Итоги работы уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2025 год губернатор Глеб Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Несмотря на отмену моратория, количество проверок со стороны региональных и муниципальных органов уменьшилось на 10%. При этом контроль стал более точечным — проверки проводят там, где действительно есть риск нарушений. Такой подход дал результат: число выявленных нарушений сократилось почти на 20%.
За прошлый год бизнес-омбудсмен рассмотрел 220 обращений предпринимателей. В половине случаев удалось полностью восстановить нарушенные права. Отдельное внимание уделяется вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот — власти считают это перспективным направлением для инвестиций.
В регионе намерены и дальше снижать административное давление на бизнес и поддерживать предпринимателей в условиях новых экономических вызовов.