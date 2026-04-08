Эксперты оценили выгоду для Трампа от перемирия с Ираном

8 апреля Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что Вашингтон согласился на двухнедельное прекращение огня при условии, что Иран полностью откроет Ормузский пролив. Он добавил, что США получили от Ирана десять требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал в X заявление Высшего совета нацбезопасности страны, подтверждая соглашение о прекращении огня. Заявление также содержало все десять пунктов, в том числе о продолжении обогащения урана Тегераном.