Эксперты оценили выгоду для Трампа от перемирия с Ираном

Достижение временного перемирия с Ираном говорит о том, что президент США Дональд Трамп «все-таки смог переиграть и отойти от опасной черты», поскольку Республиканская партия находилась в «крайне неудобном положении» из-за роста цен, вызванного блокадой Ормузского пролива, рассказал в эфире Радио РБК профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков. По его словам, у американского президента «не было никаких вообще хороших вариантов».
«Любая попытка силового решения — будь то массированная атака по иранским объектам, захват островов и уж тем более высадка на основной территории Ирана — привела бы только к дальнейшему взвинчиванию цен как на нефть, так и на целый ряд других важных товаров и, соответственно, инфляции в США», — пояснил эксперт.
Однако это «единственное спасительное внутриполитическое решение», по его словам, ведет «к колоссальным потерям» с точки зрения рейтинга страны в мире и будет иметь очень тяжелые последствия.
Ситуация с заявлениями об установлении временного перемирия выглядит странной, поскольку единственные материалы, которые есть в публичном поле, — это иранский план и заявления соответствующих органов структур безопасности Ирана, отметил Коробков. С американской стороны никаких объяснений и деталей до настоящего времени не поступало.
«Поэтому ходят многочисленные слухи, естественно, та версия, которую дает Иран, она вызывает шок у очень широких кругов американских элит», — заявил профессор и добавил, что, если хотя бы часть того, что сейчас публикует Иран, окажется правдой, это станет «колоссальным ударом» по американскому престижу.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в эфире Радио РБК также заявил, что временное перемирие политически выгодно для Трампа, поскольку критика его администрации на внутриполитическом фоне усиливается. Кроме того, американская лунная программа Artemis II демонстрирует успехи США в освоении космоса, и республиканцу невыгодно «омрачать новости», которые можно использовать как политический актив на фоне электорального сезона, отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что ситуация в регионе остается нестабильной, несмотря на признаки возобновления дипломатии, поскольку многие проблемы еще не решены.
«Прежде всего, уровень доверия между Ираном и США низок. К тому же ранее были прецеденты, когда дипломатия использовалась как ширма для того, чтобы выиграть время. И сейчас не исключено, что стороны просто пытаются передохнуть, взять паузу, чтобы возобновить силы», — отметил Кошкин.
Он добавил, что в этой ситуации есть и позитив: до этого Трамп использовал исключительно ультимативную риторику в отношении Ирана, а сейчас «хромая дипломатия немного возобновилась».
«Демократы начали интерпретировать его слова об уничтожении цивилизации чуть ли не как применение ядерного оружия. То есть на этом фоне, понимаете, уровень эскалации снизился, и это уже хорошо, потому что как минимум пауза взята», — пояснил он.
Однако эксперт не считает, что эта пауза в конфликте станет прочным миром, поскольку все, что происходит на Ближнем Востоке, — это всегда «попытка построить дом на пороховой бочке».
«Когда еще нет доверия, когда столько наломанных дров, я думаю, тут надо быть предельно реалистичным: каждая из сторон сейчас довольно-таки преследует свои интересы, такие шкурные интересы. У Трампа это снизить эскалацию и напор критики», — считает Кошкин.
7 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников сообщила, что Тегеран предложил Вашингтону план по прекращению войны из десяти пунктов. Он включает гарантии безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмену всех санкций. Тегеран, в свою очередь, обещает открыть Ормузский пролив.
8 апреля Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что Вашингтон согласился на двухнедельное прекращение огня при условии, что Иран полностью откроет Ормузский пролив. Он добавил, что США получили от Ирана десять требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал в X заявление Высшего совета нацбезопасности страны, подтверждая соглашение о прекращении огня. Заявление также содержало все десять пунктов, в том числе о продолжении обогащения урана Тегераном.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила позднее, что согласованный режим прекращения огня с Ираном — это победа Соединенных Штатов. При этом сенатор от Демократической партии Крис Мерфи назвал условия перемирия между Вашингтоном и Тегераном катастрофой для всего мира.
10 апреля в Исламабаде запланированы переговоры США и Ирана. От американской стороны в них примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, сообщил CNN. Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, передает ISNA.
