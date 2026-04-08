Цахал сообщила об одном из самых масштабных ударов по «Хезболле» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев», сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале. В течение десяти минут удары были нанесены одновременно по нескольким районам: в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Целями стали более ста командных центров и военных объектов группировки.