Цахал сообщила об одном из самых масштабных ударов по «Хезболле» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев», сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев», сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале. В течение десяти минут удары были нанесены одновременно по нескольким районам: в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Целями стали более ста командных центров и военных объектов группировки.

По данным ЦАХАЛ, среди пораженных объектов — штаб-квартиры «Хезболлы», центры разведки и главные штабы, используемые для планирования атак против израильских военнослужащих и гражданских лиц. Также удары пришлись по инфраструктуре, военно-морским объектам, отвечающим за запуск ракет, активам элитных подразделений «Радван» и авиации.

Израильские военные заявили, что операция основывалась на данных разведки и планировалась несколько недель Управлением операций, Управлением разведки, Военно-воздушными силами и Северным командованием. В ЦАХАЛ отметили, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась там же, где проживает гражданское население. Израильская сторона считает, что «Хезболла» использует ливанских граждан в качестве живых щитов.

Перед ударами, как утверждается, были предприняты шаги для минимизации ущерба для не вовлеченных в конфликт лиц. Израиль подчеркнул, что продолжит действия против группировки и не допустит причинения вреда своему населению.

Накануне ЦАХАЛ заявила о прекращении огня по Ирану в соответствии с директивами политического руководства. Одновременно с этим армия обороны Израиля продолжила проводить наземные операции против движения «Хезболла» в Ливане.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше