США объявили о «функциональном уничтожении» ракетной программы Ирана

США фактически уничтожили ракетную программу Ирана, заявили в Пентагоне. Тегеран также лишился 80% своих систем ПВО и более 90% военно-морского флота, добавили там.

Источник: РБК

Иранская ракетная программа функционально уничтожена, заявил глава Пентагона США Хегсет на брифинге, передает СNN.

«Их система командования и управления настолько разрушена, что они не могут нормально общаться и координировать действия, поэтому они все еще могут атаковать то тут, то там, но это было бы очень и очень неразумно», — сказал он.

Кроме того, по словам министра обороны США, согласно условиям сделки, любые ядерные материалы, которыми Тегеран не должен располагать, будут вывезены с территории страны.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в свою очередь подчеркнул, что перемирие с Ираном — это пауза. По его словам, Объединенные силы остаются в регионе и готовы в случае чего возобновить боевые действия. Как отметил генерал, 80% иранских систем противовоздушной обороны и более 90% военно-морского флота Ирана уничтожены.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами государствам, которые будут поставлять Тегерану вооружение. «Никаких исключений или льгот не будет!» — сообщил он. Многие из 15 пунктов мирного соглашения с Ираном уже согласованы, добавил американский лидер.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше