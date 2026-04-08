США объявили о «функциональном уничтожении» ракетной программы Ирана

Иранская ракетная программа функционально уничтожена, заявил глава Пентагона США Хегсет на брифинге, передает СNN.
«Их система командования и управления настолько разрушена, что они не могут нормально общаться и координировать действия, поэтому они все еще могут атаковать то тут, то там, но это было бы очень и очень неразумно», — сказал он.
Кроме того, по словам министра обороны США, согласно условиям сделки, любые ядерные материалы, которыми Тегеран не должен располагать, будут вывезены с территории страны.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в свою очередь подчеркнул, что перемирие с Ираном — это пауза. По его словам, Объединенные силы остаются в регионе и готовы в случае чего возобновить боевые действия. Как отметил генерал, 80% иранских систем противовоздушной обороны и более 90% военно-морского флота Ирана уничтожены.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами государствам, которые будут поставлять Тегерану вооружение. «Никаких исключений или льгот не будет!» — сообщил он. Многие из 15 пунктов мирного соглашения с Ираном уже согласованы, добавил американский лидер.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.
