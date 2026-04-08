Захарова: Россия отмечает «взрывной всплеск» внимания ЕС к теме получения ЯО

В этом контексте официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что сообщения Служба внешней разведки России о стремлении ЕС к созданию собственного ядерного оружия следует «развить с международно-правовой, политической и внешнеполитической точки зрения». «Конечно, к сообщениям российских спецслужб, которые имеют под собой фактологическую основу, нужно относиться со всей серьезностью. Честно говоря, динамика не то, что последних лет, а месяцев и даже дней, не может не удручать», — указала Захарова.