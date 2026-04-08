Захарова: Россия отмечает «взрывной всплеск» внимания ЕС к теме получения ЯО

«Мы отмечаем взрывной всплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, “скорейшее ядерное разоружение”», — заметила дипломат.
«Что ни день, то очередной вброс со стороны европейских политиков, которые рассуждают о том, как хорошо было бы заполучить такой вид вооружений или, по крайней мере, забраться под еще один ядерный зонтик — перегруппироваться, перекалиброваться и так далее», — добавила Захарова.
«Говорят они, что им это обязательно нужно сделать для надежности. Правда, не говорят — для какой, — продолжила она. — Раньше прикрывались солидарностью, но после ситуации в Ормузском проливе с их солидарностью все стало понятно».
В этом контексте официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что сообщения Служба внешней разведки России о стремлении ЕС к созданию собственного ядерного оружия следует «развить с международно-правовой, политической и внешнеполитической точки зрения». «Конечно, к сообщениям российских спецслужб, которые имеют под собой фактологическую основу, нужно относиться со всей серьезностью. Честно говоря, динамика не то, что последних лет, а месяцев и даже дней, не может не удручать», — указала Захарова.
Ранее пресс-бюро СВР РФ опубликовало информацию о том, что Евросоюз уже приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Среди прочего отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну, а немецкие специалисты будут способны примерно в течение месяца скрыто получить достаточно оружейного плутония для одного ядерного взрывного устройства.