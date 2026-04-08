Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, как перемирие с Ираном повлияет на имидж США

Соглашение о перемирии сроком на две недели, которое заключили США и Иран, негативно отразится на репутации Вашингтона. Тегеран оказался сильным соперником, с которым американцы не смогли справиться. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«С точки зрения престижа США это существенный урон. И новое доказательство того, что эпоха всевластия и доминирования Америки постепенно заканчивается», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что американский президент, несмотря на склонность к сумасбродству, является осторожным политиком. По словам Лукьянова, Дональд Трамп принял решение об отступлении, когда стало ясно, что Пентагон встретил мощного соперника и последующая эскалация конфликта не гарантирует американцам успеха.

Он добавил, что в настоящее время сложно предположить, чем завершится двухнедельная пауза в военных действиях. По мнению эксперта, заявления Исламской Республики о том, что Вашингтон принял десять условий Тегерана, представляются избыточными, но Иран теперь выглядит как страна, которая смогла одержать верх над сильным противником.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возобновления военных действий против Ирана, если сделка не состоится.

