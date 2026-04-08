Политолог рассказал, как перемирие с Ираном повлияет на имидж США

Эксперт отметил, что американский президент, несмотря на склонность к сумасбродству, является осторожным политиком. По словам Лукьянова, Дональд Трамп принял решение об отступлении, когда стало ясно, что Пентагон встретил мощного соперника и последующая эскалация конфликта не гарантирует американцам успеха.
Он добавил, что в настоящее время сложно предположить, чем завершится двухнедельная пауза в военных действиях. По мнению эксперта, заявления Исламской Республики о том, что Вашингтон принял десять условий Тегерана, представляются избыточными, но Иран теперь выглядит как страна, которая смогла одержать верх над сильным противником.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возобновления военных действий против Ирана, если сделка не состоится.