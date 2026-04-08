Суд вынес приговор шести активистам движения «Весна»

Активисты движения «Весна» (признано иностранным агентом, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России) Анна Архипова, Яна Ксенжепольская, Василий Неустроев, Павел Синельников, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин были признаны виновными по различным уголовным статьям, передает корреспондент «РБК Петербург» из зала суда.
Фигуранты дела были признаны виновными в организации экстремистского сообщества, организации массовых беспорядков, реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.
Анна Архипова получила 12 лет колонии общего режима;
Яна Ксенжепольская — 11 лет;
Василий Неустроев — 10 лет;
Павел Синельников — 7,5 года;
Евгений Затеев — 6 лет и 2 месяца;
Валентин Хорошенин — 6 лет и 2 месяца.
Гособвинитель запрашивал активистам «Весны» от 8 до 13 лет лишения свободы. Шесть активистов движения были задержаны в июне 2023 года, представители правоохранительных органах проводили обыски в четырех городах — Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Твери.
Политическое движение «Весна» было основано в феврале 2013 года, в 2022-м начало организовывать протесты против военной операции на Украине, в частности координировало акции 27 февраля, 13 марта и 2 апреля, завершившиеся многочисленными задержаниями. В 2022 году движение «Весна» было включено в реестр экстремистских организаций, а также в реестре иностранных агентов Минюста.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.