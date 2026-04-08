Суд вынес приговор шести активистам движения «Весна»

Политическое движение «Весна» было основано в феврале 2013 года, в 2022-м начало организовывать протесты против военной операции на Украине, в частности координировало акции 27 февраля, 13 марта и 2 апреля, завершившиеся многочисленными задержаниями. В 2022 году движение «Весна» было включено в реестр экстремистских организаций, а также в реестре иностранных агентов Минюста.