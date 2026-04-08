Нижегородцы продолжают подавать заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Процедура предварительного голосования проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.
Заявление на участие в процедуре в региональный организационный комитет представил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Кандидат выдвигается по территориальной группе № 23, включающему городской округ город Бор.
«Я принял решение вновь подать документы. Отработав пять лет депутатом, я проделал большую работу, тем не менее, многое еще предстоит сделать. Появились и новые вызовы, которые также необходимо включать в рабочую стратегию. У меня есть конкретная программа: это помощь колледжам. Основное же направление — сельское хозяйство. Здесь будем прилагать особые усилия, так как тема сегодня требует пристального внимания», — пояснил он.
В число кандидатов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» вошел генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Михаил Морозов. Заявитель примет участие в процедуре по одномандатному избирательному округу № 5, расположенному в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
«Я воспринимаю свою работу как служение региону. Совмещая обязанности руководителя организации, я стремлюсь к максимальной поддержке людей. Главный приоритет — повышение благосостояния и качества жизни граждан. При этом необходимо системно развивать промышленность и агропромышленный комплекс, модернизировать здравоохранение, обеспечивать социальную защиту детей и пожилых. Депутатские полномочия в Законодательном собрании позволят мне эффективнее реализовывать эти направления», — отметил Михаил Морозов.
Принять участие в голосовании смогут все избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Регистрация начнется 20 апреля и продлится до 29 мая.
Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищенность от внешних манипуляций.
Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на съезде в июне 2026 года.
Напомним, предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.