Нижегородцы продолжают подавать заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля на сайте: pg.er.ru.

Процедура предварительного голосования проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».

Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.

Заявление на участие в процедуре в региональный организационный комитет представил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Гордеев. Кандидат выдвигается по территориальной группе № 23, включающему городской округ город Бор.

«Я принял решение вновь подать документы. Отработав пять лет депутатом, я проделал большую работу, тем не менее, многое еще предстоит сделать. Появились и новые вызовы, которые также необходимо включать в рабочую стратегию. У меня есть конкретная программа: это помощь колледжам. Основное же направление — сельское хозяйство. Здесь будем прилагать особые усилия, так как тема сегодня требует пристального внимания», — пояснил он.

В число кандидатов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» вошел генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Михаил Морозов. Заявитель примет участие в процедуре по одномандатному избирательному округу № 5, расположенному в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

«Я воспринимаю свою работу как служение региону. Совмещая обязанности руководителя организации, я стремлюсь к максимальной поддержке людей. Главный приоритет — повышение благосостояния и качества жизни граждан. При этом необходимо системно развивать промышленность и агропромышленный комплекс, модернизировать здравоохранение, обеспечивать социальную защиту детей и пожилых. Депутатские полномочия в Законодательном собрании позволят мне эффективнее реализовывать эти направления», — отметил Михаил Морозов.

Принять участие в голосовании смогут все избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Регистрация начнется 20 апреля и продлится до 29 мая.

Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищенность от внешних манипуляций.

Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на съезде в июне 2026 года.

Напомним, предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше