Киев предложил США переключить внимание на Украину

Украина приветствует договоренности США и Ирана о прекращении огня и временном открытии Ормузского пролива для судоходства, считает это результатом «американской решимости» и полагает, что «пришло время» США добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Источник: РБК

Украина приветствует договоренности США и Ирана о прекращении огня и временном открытии Ормузского пролива для судоходства, считает это результатом «американской решимости» и полагает, что «пришло время» США добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига.

За несколько часов до истечения срока ультиматума, который Ирану поставил президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран сообщили о прекращении огня на две недели.

По словам республиканца, все военные задачи уже «перевыполнены», и США «очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке».

Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе—феврале. Очередной раунд планировался на 5−8 марта в Абу-Даби.

В марте чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times (FT) заявили, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку президент страны теряет интерес к переговорам. Одним из факторов, повлиявших на это, они назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Один из дипломатов ЕС назвал «катастрофой» для Европейского союза и Киева переориентацию внимания США.

Кремль также сообщал прежде о паузе в переговорном процессе. «Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, и действительно пока место встречи не определено», — отмечал представитель президента Дмитрий Песков.

При этом в апреле Трамп пригрозил полностью остановить поставки американского вооружения Украине, если европейские союзники не присоединятся к военной коалиции для снятия блокады с Ормузского пролива. По его словам, Украина не продержалась бы больше одного дня против России без помощи США.

Россия считает, что поставки вооружений Украине только препятствуют урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше