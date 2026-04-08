Киев предложил США переключить внимание на Украину

В марте чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times (FT) заявили, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку президент страны теряет интерес к переговорам. Одним из факторов, повлиявших на это, они назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Один из дипломатов ЕС назвал «катастрофой» для Европейского союза и Киева переориентацию внимания США.