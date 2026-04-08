Киев предложил США переключить внимание на Украину

Украина приветствует договоренности США и Ирана о прекращении огня и временном открытии Ормузского пролива для судоходства, считает это результатом «американской решимости» и полагает, что «пришло время» США добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига.
За несколько часов до истечения срока ультиматума, который Ирану поставил президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран сообщили о прекращении огня на две недели.
По словам республиканца, все военные задачи уже «перевыполнены», и США «очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке».
Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе—феврале. Очередной раунд планировался на 5−8 марта в Абу-Даби.
В марте чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times (FT) заявили, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку президент страны теряет интерес к переговорам. Одним из факторов, повлиявших на это, они назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Один из дипломатов ЕС назвал «катастрофой» для Европейского союза и Киева переориентацию внимания США.
Кремль также сообщал прежде о паузе в переговорном процессе. «Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, и действительно пока место встречи не определено», — отмечал представитель президента Дмитрий Песков.
При этом в апреле Трамп пригрозил полностью остановить поставки американского вооружения Украине, если европейские союзники не присоединятся к военной коалиции для снятия блокады с Ормузского пролива. По его словам, Украина не продержалась бы больше одного дня против России без помощи США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине только препятствуют урегулированию конфликта.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.