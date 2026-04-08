Германия, Италия и еще шесть стран поддержали перемирие США и Ирана

Представители восьми государств, Еврокомиссии и Евросовета выступили с заявлением, приветствуя двухнедельное прекращение огня между Ираном и США, сообщает ЕК.
Под обращением подписались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Италии, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов и Испании. К заявлению также присоединились председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.
«Теперь необходимо достичь цели путем переговоров о скорейшем и прочном прекращении войны в ближайшие дни. Этого можно добиться только дипломатическим путем», — говорится в обращении.
Ночью 8 апреля, за несколько часов до истечения ультиматума президента США Дональда Трампа, американская и иранская стороны объявили о прекращении огня на две недели.
По словам Трампа, Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. В свою очередь, Тегеран сообщил, что Вашингтон согласился с предложениями Ирана, в числе которых было сохранение его контроля над Ормузским проливом.
Согласно заявлению Исламской Республики, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.