Германия, Италия и еще шесть стран поддержали перемирие США и Ирана

Представители восьми государств, Еврокомиссии и Евросовета выступили с заявлением, приветствуя двухнедельное прекращение огня между Ираном и США, сообщает ЕК.

Источник: РБК

Под обращением подписались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Италии, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов и Испании. К заявлению также присоединились председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

«Теперь необходимо достичь цели путем переговоров о скорейшем и прочном прекращении войны в ближайшие дни. Этого можно добиться только дипломатическим путем», — говорится в обращении.

Ранее о поддержке перемирия сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Аналогично высказались в Ираке, Египте, Израиле и Японии.

Ночью 8 апреля, за несколько часов до истечения ультиматума президента США Дональда Трампа, американская и иранская стороны объявили о прекращении огня на две недели.

По словам Трампа, Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. В свою очередь, Тегеран сообщил, что Вашингтон согласился с предложениями Ирана, в числе которых было сохранение его контроля над Ормузским проливом.

Согласно заявлению Исламской Республики, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше