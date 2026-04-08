В Саудовской Аравии атакован ключевой нефтепровод к Красному морю

Ключевой нефтепровод Саудовской Аравии к Красному морю был атакован беспилотником через несколько часов после объявления прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседника Bloomberg, целью атаки стала насосная станция трубопровода. FT уточняет, что его общая протяженность насчитывает порядка 1200 км.
Газета пишет, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco перенаправляет по этому трубопроводу нефть в обход Ормузского пролива.
Проводится оценка ущерба.
В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Днем 8 апреля взрывы раздались на иранских островах Сири и Лаван, оба находятся в Персидском заливе. Сообщив об этом, агентство Mehr указало, что источники взрывов неизвестны. Позднее агентство IRNA написало, что на Лаване атаке «врагов» подвергся нефтеперерабатывающий завод.
