Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов досрочно сложил полномочия

В Ветлужском муниципальном округе 7 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов под председательством В. С. Головина. Главным вопросом стала отставка главы местного самоуправления Сергея Лавренова. По итогам заседания депутаты приняли его заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Сергей Лавренов возглавлял округ с 2014 года. За это время в муниципалитете реализовали ряд крупных проектов: привели в порядок дороги, благоустроили общественные пространства, обновили инфраструктуру жилого фонда. Отдельный акцент делался на развитии социальной сферы и формировании системы общественного самоуправления.
В администрации отмечают, что значимые изменения стали возможны благодаря совместной работе команды управленцев и жителей округа. Коллеги и депутаты поблагодарили Сергея Лавренова за годы работы, отметив его вклад в развитие территории и внимательное отношение к людям.