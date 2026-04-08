Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов досрочно сложил полномочия

Решение принято на внеочередном заседании Совета депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Ветлужском муниципальном округе 7 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов под председательством В. С. Головина. Главным вопросом стала отставка главы местного самоуправления Сергея Лавренова. По итогам заседания депутаты приняли его заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Сергей Лавренов возглавлял округ с 2014 года. За это время в муниципалитете реализовали ряд крупных проектов: привели в порядок дороги, благоустроили общественные пространства, обновили инфраструктуру жилого фонда. Отдельный акцент делался на развитии социальной сферы и формировании системы общественного самоуправления.

В администрации отмечают, что значимые изменения стали возможны благодаря совместной работе команды управленцев и жителей округа. Коллеги и депутаты поблагодарили Сергея Лавренова за годы работы, отметив его вклад в развитие территории и внимательное отношение к людям.