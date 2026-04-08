Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси площадь одного района увеличится после визита и совещания Лукашенко

Дрибинщина увеличится за счет земель соседних районов после совещания Лукашенко с главой области.

Источник: Комсомольская правда

Площадь Дрибинского района увеличится после совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Могилевской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» сообщила, как глава Беларуси раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Дрибинский район Могилевской области.

Это было в середине марта, а 8 апреля, белорусский лидер заслушал с докладом председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. При этом отдельной темой доклада стало состояние дел в Дрибинском районе, при посещении которого глава государства давал ряд поручений по социально-экономическому развитию района.

Акцент делался на сельхозпроизводство в регионе, где запланировано укрупнить хозяйства, решено нарастить поголовье в молочном и мясном животноводствах, строить и реконструировать молочно-товарные комплексы.

Исаченко сказал Лукашенко, что для этого выработан ряд предложений по укрупнению всего региона. Дрибинский район предлагается увеличить за счет прилегающих территорий соседних районов. Это позволит в два раза увеличить и количество сельхозпредприятий в регионе.

Кроме того, на совещании говорилось о работе агропромышленного комплекса Могилевщины в целом и смежных отраслей. Также Лукашенко рассказали о работе крупных производителей молочной продукции: «Бабушкиной крынки» и «Молочных горок», строительстве нового молокоперерабатыващего завода в Шклове мощностью 300 тонн молока в сутки и других объектах и вопросах АПК.

После совещания губернатор Могилевщины рассказал БелТА, что площадь Дрибинского района увеличится примерно на 10 тысяч гектаров. И пояснил, что сейчас в Дрибинском районе есть три сельхозпредприятия, а после реорганизации их станет шесть. Укрупнение приблизит размер Дрибинского района к размеру среднестатистического района Могилевской области, придав ему новый импульс развития.

— Укрупнение планируется за счет земель Могилевского, Шкловского и Горецкого районов, — пояснил Исаченко.

Также глава области сказал, что предусмотрено не просто расширение территории, но и передача действующих предприятий.

— Это то, что действительно нужно для Могилевской области, — констатировал губернатор.

