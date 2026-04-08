В Беларуси площадь одного района увеличится после визита и совещания Лукашенко

Площадь Дрибинского района увеличится после совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Могилевской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» сообщила, как глава Беларуси раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Дрибинский район Могилевской области.
Это было в середине марта, а 8 апреля, белорусский лидер заслушал с докладом председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. При этом отдельной темой доклада стало состояние дел в Дрибинском районе, при посещении которого глава государства давал ряд поручений по социально-экономическому развитию района.
Акцент делался на сельхозпроизводство в регионе, где запланировано укрупнить хозяйства, решено нарастить поголовье в молочном и мясном животноводствах, строить и реконструировать молочно-товарные комплексы.
Исаченко сказал Лукашенко, что для этого выработан ряд предложений по укрупнению всего региона. Дрибинский район предлагается увеличить за счет прилегающих территорий соседних районов. Это позволит в два раза увеличить и количество сельхозпредприятий в регионе.
Кроме того, на совещании говорилось о работе агропромышленного комплекса Могилевщины в целом и смежных отраслей. Также Лукашенко рассказали о работе крупных производителей молочной продукции: «Бабушкиной крынки» и «Молочных горок», строительстве нового молокоперерабатыващего завода в Шклове мощностью 300 тонн молока в сутки и других объектах и вопросах АПК.
После совещания губернатор Могилевщины рассказал БелТА, что площадь Дрибинского района увеличится примерно на 10 тысяч гектаров. И пояснил, что сейчас в Дрибинском районе есть три сельхозпредприятия, а после реорганизации их станет шесть. Укрупнение приблизит размер Дрибинского района к размеру среднестатистического района Могилевской области, придав ему новый импульс развития.
— Укрупнение планируется за счет земель Могилевского, Шкловского и Горецкого районов, — пояснил Исаченко.
Также глава области сказал, что предусмотрено не просто расширение территории, но и передача действующих предприятий.
— Это то, что действительно нужно для Могилевской области, — констатировал губернатор.