Fars: Иран думает об ответных ударах по Израилю из-за нарушения перемирия

ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля в связи с ударами по Ливану после перемирия. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.

Источник: AP 2024

По его словам, в Тегеране укрепляется мнение, что продолжение израильских атак, несмотря на объявленный режим прекращения огня, свидетельствует о том, что либо США не могут контролировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, либо Вашингтон дал разрешение еврейскому государству на свободу действий. В связи с этим Иран в настоящее время рассматривает возможность проведения сдерживающей операции против военных объектов Израиля.

Ранее комиссар Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане сообщил, что Израиль нанес самый массированный за последние годы удар по ливанской столице, в результате которого по меньшей мере 80 человек погибли, свыше 200 получили ранения.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше